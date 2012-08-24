Янукович и Азаров помолились под памятником князю Владимиру

{1-} Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров в честь 21-го Дня независимости приехали на Владимирскую горку в Киеве, где приняли участие в праздничном мероприятии.

Под памятником равноапостольному князю Владимиру прошло мероприятие под названием «В единстве силу подай…», сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

С поздравительным словом к согражданам обратился Президент Виктор Янукович.

В мероприятии приняли участие также представители Администрации Президента, Киевской городской и областной госадминистраций, члены правительства. Собравшиеся почтили память Владимира Великого возложениям цветов.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня утром Янукович с Азаровым посетили Киево-Печерскую лавру, где отслужил молебен глава УПЦ МП митрополит Владимир.

фото: zn.ua

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