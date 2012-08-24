Милиция не пускает людей в Киев праздновать День независимости

{1-} Милиция в Запорожской области не пускает автобусы с людьми в Киев на празднование Дня независимости. Об этом заявил председатель Запорожской областной парторганизации «ВО «Батькивщина», народный депутат Валерий Крайний, передает пресс-служба партии.

По словам нардепа, вчера в 21:00 представители Объединенной оппозиции «Батькивщина» Запорожской области были намерены выехать в Киев на празднование Дня Независимости, где возле памятника Тарасу Шевченко принять участие в торжествах.



Но местная милиция остановила автобусы с людьми и не пустила их в Киев на празднование 21-й годовщине независимости Украины.



«Когда люди начали садиться в автобусы, подошли работники ГАИ и сказали, что автобус не будет выпущен за пределы Запорожской области», – отметил Крайний.



Нардеп подчеркнул, что также были предупреждены компании-автоперевозчики, которым пригрозили отобрать лицензию за выезд за пределы области.



«Представители ГАИ в частных беседах рассказывают, если автобусы все-таки выедут за пределы области, то по всех постах: Днепропетровск, Полтава и до Киева все равно вас остановят, и никуда вы не поедете», – рассказал народный депутат.



Бютовцами было принято решение собираться мобильными группами и выезжать в Киев на автомобилях.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня, на День Независимости Обьединенная оппозиция планирует провести 20-тысячный митинг возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

"Мы приглашаем людей на Михайловскую площадь для того, чтобы в 11:00 (24 августа - Ред.) двинуться в направлении к памятнику Т.Шевченко. Это будет возложение цветов лидерами партий возле памятника Грушевского и затем возле памятника Шевченко, а также митинг и принятие резолюции возле памятника Шевченко. Это действия оппозиции в избирательный период", - сообщил бютовец Юрий Одарченко..

"С маршем протеста мы идем по улице Владимирской, потом будет митинг возле памятника Шевченко. Мы ожидаем, что будет около 15-20 тыс. человек", - подчеркнул он.

фото: comments.ua

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