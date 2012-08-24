За убийство 77 человек Брейвику дали 21 год тюрьмы

Норвежский суд признал Андерс Брейвика вменяемым и единогласно приговорил его 21-му году лишения свободы за убийство 77 человек.

Судья окружного суда Венке Актецен зачитала приговор, согласно которому ближайшие 10 лет Брейвик гарантировано будет находится под стражей. При этом срок позже может быть продлен, если будет признано, что он представляет угрозу обществу, сообщает норвежское издание Aftenposten.

Текст приговора насчитывает коло 90 страниц и его зачитывание займет около 6 часов с перерывами.

На решение суда повлияло то, что как подчеркнула группа наблюдателей, во главе с психиатром Марией Йонсдоттир, у Брейвика ни разу не было психоза.

Кроме того, сам Брейвик требовал, что его двойной теракт должен расцениваться, как совершенный как здравом уме. В этом случае, предупредил он суд, что он не намерен обжаловать это решение.

Ранее «Главред» сообщал, что массовое убийство в Норвегии произошло 22 июля 2011 года. В тот день Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Утойя, где открыл стрельбу по толпе подростков. При взрыве бомбы погибли восемь человек, 209 получили ранения. На острове Брейвик расстрелял 69 человек, 33 были ранены. Всего среди пострадавших числятся около 900 человек. Комиссия по расследованию теракта пришла к выводу, что полиция могла предотвратить трагедию, после чего глава норвежской полиции Ойстен Мэланд подал в отставку.

фото: aftenposten.no

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