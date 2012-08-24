В Киеве началось празднование Дня независимости

{1-} В Киеве начались мероприятия политических сил, посвященные празднованию Дня независимости Украины.

Колона оппозиции направилась по улице Владимирской в сторону парка Шевченко. Возглавляют колону Арсений Яценюк и Александр Турчинов. Люди скандируют "Юлі - волю!"

Ранее на Михайловской площади сформировалась колона, численностью около пяти тысяч человек. Перед тем как колона направилась к памятнику Шевченко с людьми пообщались оппозиционные лидеры - Александр Турчинов, Андрей Кожемякин, Анатолий Гриценко и другие. Звучит национальная музыка, люди держат национальные флаги и ВО «Батькивщина», передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.





По предварительной информации, шествие сторонников оппозиции завершится возложением цветов у памятников Шевченко и Грушевскому.

В свою очередь, Партия регионов приглашает киевлян на Софийскую площадь, где состоится праздничный митинг-концерт. Сюда же планируется организовать трансляцию выступления президента Виктора Януковича из Национального дворца искусств "Украина".

Всем желающим обещают общение с кандидатами в народные депутаты от ПР и концерт известных исполнителей.

Софийская площадь. По периметру площади плотно припаркованы автобусы и расставлены агитационные палатки, на самой площади - около тысячи сторонников Партии регионов. Здесь установлена сцена и пока не начался митинг громко играет музыка.

Несколько противников закона о языках прошли на территорию акции регионалов с большим плакатом "Мову підписали - свято зіпсували". Среди активистов - журналист канала СТБ Ольга Червакова и бывший журналист а ныне кандидат в депутаты Наталья Соколенко. К ним сразу же подошли организаторы митинга ПР и попросили показать разрешение на такую акцию. Разрешения не было и активисты с плакатом остались стоять в стороне.

Как сообщал Главред ранее, милиция в Запорожской области не пускает автобусы с людьми в Киев на празднование Дня независимости.

По словам нардепа, вчера в 21:00 представители Объединенной оппозиции «Батькивщина» Запорожской области были намерены выехать в Киев на празднование Дня Независимости, где возле памятника Тарасу Шевченко принять участие в торжествах.



Но местная милиция остановила автобусы с людьми и не пустила их в Киев.



«Когда люди начали садиться в автобусы, подошли работники ГАИ и сказали, что автобус не будет выпущен за пределы Запорожской области», – отметил народный депутат Валерий Крайний.



Нардеп подчеркнул, что также были предупреждены компании-автоперевозчики, которым пригрозили отобрать лицензию за выезд за пределы области.

фото: http://nbnews.com.ua

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