На Софийской площади создали "резервацию" для тысячи регионалов

В Киеве на Софийской площади на митинг, посвященный 21-й годовщине Дня независимости собралось около тысячи представителей Партии регионов. Причем собрание регионалов закрыто от киевлян и гостей города многочисленными автобусами.

Расстояние между транспортными средствами настолько мало, что пройти между ними невозможно, сообщает НБН.

Почти возле каждого автобуса находится по одному сотруднику правоохранительных органов и на Софийскую площадь можно попасть только с двух ее краев – со стороны Владимирской и Большой Житомирской.

Из колонок, установленных на площади, звучат основные достижения партии за последнее время, приводится пример Евро-2012, как положительный опыт независимой Украины и другое.

Ранее «Главред» сообщал, что оппозиция пожаловалась: в Запорожской области милиция не пустила автобусы с людьми в Киев на празднование Дня независимости. Запорожская «Батьківщина» намеревалась привезти людей в Киев на празднование Дня независимости, где возле памятника Тарасу Шевченко принять участие в торжествах.

фото: Александр Карпюк, НБН

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