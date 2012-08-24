Янукович пообещал, что интеграции в Европу любой ценой не будет

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что Украина остается верной европейскому выбору, но интеграция в европейское пространство не должна происходить за счет вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом Президент заявил, выступая по случаю 21-го Дня независимости, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы уверенно прокладываем дорогу к построению современного европейского государства. Но это чрезвычайно сложный процесс. Мы ищем свою дорогу к сообществу развитых государств, но интеграция любой ценой за счет утраты независимости, экономических или территориальных уступок, за счет разрешения вмешиваться во внутренние дела – такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем», - сказал он на торжественном собрании по случаю Дня независимости в Киеве в пятницу.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович заявил о том, что всего за два десятилетия мы сумели построить собственное государство. «Благодаря патриотизму предыдущих поколений, упорству творцов украинской государственности мы доказали, что можем быть хозяевами на своей земле, достойно отвечать на внутренние и внешние вызовы», - подчеркнул Президент.

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