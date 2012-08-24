В России вандалы изуродовали памятник Ельцину

{1-} В России неизвестные вандалы осквернили памятник Борису Ельцину, который открыт в центре Екатеринбрга к 80-летию первого российского президента. Инцедент произошел в ночь на 24 августа. Неизвестные облили синей краской 10-метовую стелу из белого мрамора и изуродовали надпись на постаменте, сбив буквы.. Полиция устанавливает лиц, причастных к акту вандализма.

Проезжая около 8 утра по улице Ельцина, наряд ДПС увидел, что памятник Борису Ельцину осквернен: фигура первого президента Российской Федерации облита синей краской, сбиты буквы на постаменте. О произошедшем они немедленно доложили руководству, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство УМВД России по Екатеринбургу и отдела полиции, на территории обслуживания которого расположен мемориал.

Было установлено, что вандалы орудовали примерно в промежутке от 3 до 8 утра 24 августа, так как дежурные наряды, проезжавшие по улице до этого времени, ничего подозрительного не заметили.

Прибывшие специалисты службы благоустройства с автовышки залили сначала мемориал реагентом, а затем смыли краску. Замена и восстановление букв, конечно, потребует некоторого времени.

Ранее Главред также сообщал, что в Днепропетровской области неизвестные вандалы в ночь с 21-го на 22-е апреля поглумились над памятником Ленину – испортили ему лицо и написали «З днем народження, мудак!».

Это произошло в Кривом Роге в парке, неподалеку от железнодорожного вокзала. Можно предположить, что это совершили идеологические противники коммунизма. По характеру надписей можно сделать предположение, что это были националисты Кривого Рога,

На Ленине было написано: "З днем народження, мудак!"; "Смерть ворогам!" ; "Серп і молот - смерть і голод!". Надписи были быстро устранены способом закрашивания, но разбитое лицо еще не успели восстановить.

фото: 66.mvd.ru

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