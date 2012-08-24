По Киеву прошли 5 тысяч оппозиционеров

В Киеве около 5 тыс. сторонников объединенной оппозиции прошли с Михайловской площади по улице Владимирской к памятнику Тарасу Шевченко.
Активисты оппозиции возле памятника провели митинг и развернули самый большой Государственный флаг Украины, сообщает УНИАН.
Во колонну возглавляли лидеры оппозиции - Александр Турчинов, Арсений Яценюк и другие народные депутаты.
Участники акции держат в руках государственные флаги, символику Объединенной оппозиции, плакаты с лозунгом: «Украина должна быть независимой». Во время шествия они время от времени выкрикивали: «Юле – волю!».
Представители оппозиции также возложили цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.
Во время митинга собравшиеся прослушали аудиообращение лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в котором она поздравила соотечественников с Днем независимости и призвала подняться на борьбу, чтобы не оставить Украину наедине с диктатурой, сообщает «Интерфакс-Украина».
Аудиозапись обращения была не очень хорошего качества. Голос Тимошенко в некоторых местах переходил на полушепот, кроме того, он постоянно звучал на фоне каких-то шумов.
Ранее «Главред» сообщал, что на Софийской площади Киева собрались около тысячи регионалов, которые были отгорожены остального мира цепочкой автобусов, к которым были приставлены сотрудники милиции.
фото: Александр Карпюк, НБН
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