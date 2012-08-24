Оппозиция развернула огромный флаг Украины, а потом разошлась по домам

Во время проведения в Киеве в районе парка Шевченко митинга объединенной оппозиции, посвященной 21-й годовщине Дня независимости, участниками акции был развернут огромный флаг Украины.

Флаг был развернут около 12:00 после того, как лидеры оппозиции возложили цветы у памятника (ФОТО) Шевченко и Грушевскому, сообщает НБН.

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Участники акции разместили его на проезжей части улицы Владимирской перед главным корпусом университета имени Шевченко и памятником Шевченко. Многие из оппозиционеров оказались непосредственно под флагом. После этого был исполнен гимн Украины.

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Флаг был натянут вдоль проезжей части примерно в течение 15 мин после чего был свернут. Сейчас участники акции оппозиции начали расходиться. Группа людей все еще находится в парке имени Шевченко, а также возле главного корпуса университета.

Ранее «Главред» сообщал, что в Киеве оппозиция собрала на свой митинг около 5 тыс. человек, которые прошли маршем от Михайловской площади по улице Владимирской до памятника Тарасу Шевченко.

Сторонники оппозиции, двигаясь вдоль Софийской площади, где собрались регионалы, начали выкрикивать: «Зека - геть!». В свою очередь, организаторы митинга Партии регионов очень громко включили музыку, поэтому возгласов оппозиционеров почти не было слышно.

фото: Александр Карпюк, НБН

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