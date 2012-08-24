Янукович раздал награды: появилось 8 новых Героев Украины

{1-} Звания "Герой Украины" удостоены 8 человек. Высокие награды вручил Президент Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю Дня независимости в Киеве в пятницу.

Об этом сообщается на сайте главы государства

Героями Украины стали председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонописский, народная артистка Украины Валерия Заклунная-Мироненко, председатель правления АО "Завод "Фиолент", кандидат в народные депутаты от Партии регионов Александр Баталин.

Председатель НОК Украины Сергей Бубка удостоен Ордена Ярослава Мудрого III степени.

Кроме того, ордена "За заслуги" вручены отдельным сотрудникам Государственного управления делами, а также ряду народных депутатов Украины, в частности, Тариэлу Васадзе, Александру Голубу, Юлии Ковалевой, Василию Киселеву, Артему Пшонке.

Орден "За заслуги" III степени получил генеральной директор Национальной телерадиокомпании Украины Егор Бенкендорф. Заслуженным журналистом Украины стал начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

Виктор Янукович обратился к украинцам с поздравительной речью в честь 21-го Дня независимости Украины.

«Всего за два десятилетия мы сумели построить собственное государство. Благодаря патриотизму предыдущих поколений, упорству творцов украинской государственности мы доказали, что можем быть хозяевами на своей земле, достойно отвечать на внутренние и внешние вызовы», - сказал Янукович.

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