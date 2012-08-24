Янукович повысил в звании главу СБУ

{1-} Президент Украины Виктор Янукович в честь Дня независимости своим указом присвоил главе Службы безопасности Украины Игорю Калинину звание генерал-полковника.

Начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко стал генерал-лейтенантом юстиции, сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь начальники управлений СБУ в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, начальник аппарата главы СБУ, начальник Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ повышены с полковника до генерал-майора.

Кроме того, президент присвоил звание генерал-полковника начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, звание генерал-лейтенанта командующему Воздушными силами ВСУ Юрию Байдаку.

Ранее Главред также сообщал, что по случаю Дня независимости звания "Герой Украины" удостоены 8 человек. Высокие награды вручил Президент Виктор Янукович .

Героями Украины стали председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонописский, народная артистка Украины Валерия Заклунная-Мироненко, председатель правления АО "Завод "Фиолент", кандидат в народные депутаты от Партии регионов Александр Баталин.

фото: president.gov.ua

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