За участие в митинге Партии регионов можно получить 70 гривен

{1-} За участие в митинге Партии регионов на Софийской площади в Киеве, приуроченное Дню независимости Украины платят по 70 грн. Об этом сообщила одна из участниц митинга – студентка.

По ее словам, за пребывание на площади с 9:00 до 14:00 участникам митинга заплатили по 70 гривен, передает НБН.

Сегодня на Софиевской площади проходит митинг Партии регионов по случаю празднования 21-й годовщины Независимости Украины.





Стоит отметить, что в митинге участвуют не более 300 человек. Сама площадь обставлена синими демонстрационными палатками ПР. При этом люди рассредоточены так, что создается впечатление массовости. Для усиления этого «эффекта» операторов и фотографов СМИ не пускают на колокольню Софиевского собора.



Также на прилегающих к собору улицах и по периметру площади находится много автобусов с милицией.

Ранее Главред также сообщал, что собрание регионалов закрыто от киевлян и гостей города многочисленными автобусами. Расстояние между транспортными средствами настолько мало, что пройти между ними невозможно.

Почти возле каждого автобуса находится по одному сотруднику правоохранительных органов и на Софийскую площадь можно попасть только с двух ее краев – со стороны Владимирской и Большой Житомирской.

Из колонок, установленных на площади, звучат основные достижения партии за последнее время, приводится пример Евро-2012, как положительный опыт независимой Украины и другое.

фото: Александр Карпюк, НБН

Новости по теме:

На Софийской площади создали "резервацию" для тысячи регионалов

Сегодня – День независимости Украины

На День независимости украинцев порадует хорошая погода

Три тысячи украинцев в вышиванках исполнили Государственный гимн

День Независимости в Киеве: парад вышиванок и гонки на стульях

На День независимости оппозиция запланировала 20-тысячный митинг в Киеве

На День Независимости в Киеве парада не будет