Митинг оппозиции начался речью Тимошенко

{1-} Митинг представителей Объединенной оппозиции по случаю Дня независимости у памятника Шевченко в Киеве начался с аудиообращения экс-премьера Юлии Тимошенко.

В начале митинга все участники прослушали аудиообращение Тимошенко, в котором она поздравляет соотечественниковс Днем Независимости и призывает подняться на борьбу.

Аудиозапись обращения была не очень хорошего качества. Голос Тимошенко в некоторых местах переходил на полушепот, кроме того, он постоянно звучал на фоне каких-то шумов.

После аудиообращения экс-премьера слово взял ее первый заместитель по партии Александр Турчинов, который сказал: "Они не сломали нашего лидера. Круглосуточное наблюдение, но она передала нам свой голос, свою позицию".

Ранее «Главред» сообщал, что в Киеве оппозиция собрала на свой митинг около 5 тыс. человек, которые прошли маршем от Михайловской площади по улице Владимирской до памятника Тарасу Шевченко.

Сторонники оппозиции, двигаясь вдоль Софийской площади, где собрались регионалы, начали выкрикивать: «Зека - геть!». В свою очередь, организаторы митинга Партии регионов очень громко включили музыку, поэтому возгласов оппозиционеров почти не было слышно.

Фото: election2007.ukrinform.ua

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