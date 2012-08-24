На Европейской площади началась новая акция в поддержку украинского языка

{1-} Около ста активистов собрались под Украинским домом в Киеве на очередную акцию в поддержку украинского языка.

Главное требование протестующих не изменились – ведение государственных дел исключительно на украинском языке и соответственно, отмена скандального языкового закона Колесниченко-Кивалова, передает НБН.

Судя по налобным повязкам участников акции, под Украинским домом продолжают голодовку трое челоавек. Кроме того, на месте акции собирают подписи в поддержку украинского языка. Многие из участников держат в руках плакаты с надписью «Я люблю украинську мову» и изображением сердца.



Также по поводу праздника Независимости каждый участник акции получил сине-желтую ленточку.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада под председательством Адама Мартынюка приняла языковой законопроект, инициированный Партией регионов (авторы – депутаты Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов). Законопроект укрепляет позиции русского и языков других национальных меньшинств в регионах, где их численность 10% и выше.



Сразу после голосования в центре Киева и в нескольких городах начались акции протеста против данного закона. Принятие документа обострило политическую ситуацию в стране.



31 июля спикер ВР Владимир Литвин подписал закон и отправил его на подпись президенту. 8 августа президент Виктор Янукович подписал данный закон. 10 августа закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.

фото: nbnews.com.uа

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