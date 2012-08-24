В центре Львова расстреляли джип: есть убитые и раненные

В центре Львова неизвестные расстреляли автомобиль. В результате нападения один человек погиб и еще один был ранен.
Об этом сообщили в МВД Львовской области, передает «Интерфакс-Украина».
По данным милиции, инцидент произошел около 13.00 на улице Князя Романа в центре города.
Личности убитого и пострадавшего устанавливаются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: zaxid.net
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