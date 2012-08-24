В центре Львова расстреляли джип: есть убитые и раненные

В центре Львова неизвестные расстреляли автомобиль. В результате нападения один человек погиб и еще один был ранен.

Об этом сообщили в МВД Львовской области, передает «Интерфакс-Украина».

По данным милиции, инцидент произошел около 13.00 на улице Князя Романа в центре города.

Личности убитого и пострадавшего устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: zaxid.net

Новости по теме:

В Донецке убийцам 5 сотрудников банка начали зачитывать обвинение

В Виннице неизвестный устроил стрельбу по троллейбусам

СМИ рассказали, как стреляли в регионала, устроившего смертельное ДТП

В Египте племя бедуинов объявило кровную месть боевикам