В Крыму прошла акция «Мы не любим Украину»

{1-} В Севастополе накануне Дня Независимости Украины народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» (СКР) провел траурный митинг-пикет «Мы не любим Украину» .

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СКР.

Участники акции собрались у здания Дома профсоюзов в центре Симферополя под флагами СССР, Российской Федерации, Севастополя и Крыма.

В руках они держали плакаты «Мы не любим Украину», «Верните нам Родину» и другие.

На митинге выступил председатель «Русского общества» Крыма Анатолий Лось, который подверг критике идею государственности Украины, и предложил объявить украинский язык региональным на всей ее территории.

На мероприятии также присутствовал лидер «СКР», крымский диссидент Валерий Подъячий.

Милиция, которая охраняла общественный порядок на акции молча наблюдали за происходящим.

В заключение митинга-пикета активисты проскандировали «Мы не любим Украину».

Фото: пресс-служба СКР

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