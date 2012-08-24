В Крыму прошла акция «Мы не любим Украину»

{1-} В Севастополе накануне Дня Независимости Украины народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» (СКР) провел траурный митинг-пикет «Мы не любим Украину» .
Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СКР.
Участники акции собрались у здания Дома профсоюзов в центре Симферополя под флагами СССР, Российской Федерации, Севастополя и Крыма.
В руках они держали плакаты «Мы не любим Украину», «Верните нам Родину» и другие.
На митинге выступил председатель «Русского общества» Крыма Анатолий Лось, который подверг критике идею государственности Украины, и предложил объявить украинский язык региональным на всей ее территории.
На мероприятии также присутствовал лидер «СКР», крымский диссидент Валерий Подъячий.
Милиция, которая охраняла общественный порядок на акции молча наблюдали за происходящим.
В заключение митинга-пикета активисты проскандировали «Мы не любим Украину».
Фото: пресс-служба СКР
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