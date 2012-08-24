Янукович пообещал поддержку украинскому языку

{1-} Президент Украины Виктор Янукович пообещал поддерживать украинский язык как единственный государственный.

Об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Независимости, передает УНИАН.

«Краеугольным камнем новой гуманитарной политики страны остается поддержка единственного государственного украинского языка», - отметил Янукович.

По его словам, для того, чтобы на государственном языке создавался новый культурный продукт, проводились научные исследования, снимались фильмы, власть будет воплощать программу всесторонней поддержки украинского языка.

«Наше общее задание – создать и сохранить единое культурное пространство нашей страны», - подчеркнул глава государства.

В то же время, он отметил важность соблюдения права каждого гражданина Украины свободно применять свой родной язык.

«Поэтому мы будем совершенствовать законодательство о развитии и применении других языков в Украине», - отметил Янукович.

Президент подчеркнул, что поручил Кабмину обеспечить в Украине изучение ведущих иностранных языков, начиная с дошкольных учебных заведений и школ, заканчивая вузами и курсами повышения квалификации.

Фото: president.gov.ua

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