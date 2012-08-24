Соня Кошкина отказалась комментировать свои скандальные фото

{1-} В СМИ появились пикантные фото предположительно известной украинской политической журналистки, главного редактора сайта LB.ua Сони Кошкиной.



На снимках, которые опубликовало Интернет-издание Videonews, девушка, похожая на Кошкину, запечатлена в спальне – сначала в одежде, затем – без.

Издание пишет, что фото были получены от одного из народных депутатов, который, по словам журналистов, якобы давал девушке информацию в обмен на секс. По словам неназванного народного избранника, которые приводит Videonews, съемка происходила за день до того, как в издании «Левый Берег» вышла одна из разоблачительных статей журналистки.



По словам авторов издания, фото, которые публикует сайт, являются доказательством того, что журналистка часто добывала важную для своей работы информацию от влиятельных людей через постель. По информации Videonews, полученной от того же депутата, подобные отношения якобы связывали Соню Кошкину с нардепами из разных фракций и политических лагерей, а взамен на интимные отношения она, по словам журналистов, получала самую секретную информацию, касающуюся украинской политики.



Кроме того, Videonews отмечает, что, по информации источников, во время недавнего скандала вокруг сайта LB.ua, когда в отношении журналистки, главного редактора Олега Базара и фотокорра издания Максима Левина было возбуждено уголовное дело, Кошкина, уехавшая в Италию, была там в компании одного из крупных украинских бизнесменов, близких к политике, и жила в шикарном отеле.



По данным издания, Соня Кошкина со своим спутником останавливалась в одном из самых роскошных и дорогих отелей Рима – «Westin Excelsior», цена за номер в котором стартует от 5000 евро за ночь. Также журналисты, которые приводят фото номера, отметили, что жили Кошкина и бизнесмен, имя которого не называется, в 5-комнатном номере с фресками и витражами, бассейном, джакузи в стиле Помпеи и огромным балконом с видом на исторический центр города. «Именно из этого «окопа», оплаченного высокопоставленным «кошельком», слала Соня свои боевые речевки на родину, разжигая все сильнее информационную войну», - пишет издание, отмечая, что данная информация является дополнительным подтверждением правдивости его доводов о «постельных» методах работы журналистки.



В то же время, сама Соня Кошкина в эксклюзивном комментарии «Главреду» связала появление фото с грязью, которую сейчас на нее выливают. «Я эти фотографии не видела и комментировать ничего не буду», - заявила журналистка.



«На меня в последнее время вылили столько грязи, что если меня обвинят в том, что я подняла зеленое знамя ислама и поедаю христианских младенцев - ничему не удивлюсь», - подчеркнула она.



Скандальные фото смотрите ЗДЕСЬ.

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