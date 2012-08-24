Милиция: День Независимости в Киеве отпраздновали без происшествий

На официальных мероприятиях в Киеве, посвященных Дню Независимости, милиция не зафиксировала никаких правонарушений.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
«На это время в городе Киеве не зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с проведением торжеств», - заявили в МВД.
Как сообщили в милиции, все официальные мероприятия при участии руководства страны, местной власти, политических партий и общественных организаций, по состоянию на 15:00 завершились.
В Крыму прошла акция «Мы не любим Украину»
Охрану общественного порядка в Киеве обеспечивают 3500 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
фото: nbnews.com.ua
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