Представители УДАРа и «Свободы» не попали в состав окружных избиркомов

{1-} В состав 225 окружных избирательных комиссий не попал ни один представитель от партии «УДАР Виталия Кличко» и Всеукраинского объединения «Свобода».

Таковы результаты жеребьевки, проведенной на заседании ЦИК, передает «Интерфакс-Украина».

Председатель ЦИК Владимир Шаповал напомнил, что в состав окружной комиссии входит не менее 12 и не более 18 человек, при этом в их состав обязательно включаются кандидатуры пяти парламентских фракций.

По словам Шаповала, все пять фракций подали по 225 кандидатур, и все они включаются в состав окружкомов.

Из 87 партий, выдвинувших кандидатов, воспользовались своим правом подачи кандидатур 81 партия. Они подали представление на 13536 кандидатов, 112 из которых были отклонены в связи с несоответствием документов требованиям закона.

Таким образом, на оставшиеся 2 926 вакантных мест в окружкомах приходится 13 424 кандидатуры.

Жеребьевка проводилась в следующем порядке: в барабан были вложены конверты с названиями 81 партии.

Представитель ЦИК доставал по одному конверту и та партия, конверт которой он вытягивал, получала право на включение всех своих кандидатур на имеющиеся вакантные места.

Таким образом, в результате жеребьевки получили право на включение своих кандидатур в окружкомы 19 партий.

Так, во все 225 окружкомов будут включены представители партий: «Молодежь к власти», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз Украины», а также Всеукраинской партии «Братство», партии «Зеленая планета».

Кроме того в окружкомы будут включены представители партии Наталии Королевской «Украина – вперед» (223 кандидатуры), партии «Русский блок» (223 кандидатуры), партии «Русское единство» (221 кандидатура), партии «Союз анархистов Украины» (220 кандидатур), Либеральной партии Украины (219 кандидатур), Христианско-демократической партии (219 кандидатур), ВО «Єдина родина» (212 кандидатур), Украинской народной партии (178 кандидатур), партии «Единый центр» (43 кандидатуры), Народно-экологической партии (32 кандидатуры), «Гражданской солидарности» (5 кандидатур), партия «Солидарность женщин Украины» (4 кандидатуры), Народного Руха Украины и партии «Сам за себя»– по одной кандидатуре.

Как известно, в Верховной Раде пять фракций: Партии регионов, «БЮТ-Батькивщина», «Народный союз – Наша Украина», Коммунистической партии, Народной партии. Кроме того создана депутатская группа «Реформы ради будущего».

Выборы намечены на 28 октября 2012 года.

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