Богдана Ступку посмертно наградили премией Довженко

{1-} Великий украинский актер Богдан Ступка посмертно награжден Государственной премией имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.
Соответствующий указ Президент Украины Виктор Янукович подписал 24 августа, передает «Интерфакс-Украина».
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Тем же указом на 2012 год размер премии установлен в 100 тысяч гривен.
Напомним, как сообщал «Главред», Герой Украины Богдан Сильвестрович Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни.
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