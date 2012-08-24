Богдана Ступку посмертно наградили премией Довженко

{1-} Великий украинский актер Богдан Ступка посмертно награжден Государственной премией имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Соответствующий указ Президент Украины Виктор Янукович подписал 24 августа, передает «Интерфакс-Украина».

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Тем же указом на 2012 год размер премии установлен в 100 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал «Главред», Герой Украины Богдан Сильвестрович Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни.

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