«Гринпис» опубликовал видео: «Газпром» поливает активистов ледяной водой

{1-} Представители пограничного контроля России пытаются прогнать активистов «Гринпис» с нефтяной платформы «Приразломная» в Арктике, которая принадлежит «Газпрому».

По словам директора экологической организации Куми Найду, активистов поливают из шлангов холодной водой, сообщил он в своем Twitter.

Как стало известно, активисты «Гринпис» подплыли к платформе на надувных лодках в 3 часа утра по местному времени и при помощи альпинистского снаряжения повисли на крюках для якорных тросов.

Они вывесили баннеры с надписями «Спасите Арктику» и «Не убивайте Арктику».

фото: minprom.ua, видео: ВВС

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