Киргизия отозвала посла из Беларуси

{1-} Киргизия отозвала своего посла из Беларуси для проведения консультаций.

Об этом сообщается на сайте МИД Киргизии.

Поводом для такого решения стало отсутствие реакции Минска на требование арестовать и выдать на родину Жаныша Бакиева – брата свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Соответствующая нота была направлена белорусскому руководству 21 августа. За день до этого в СМИ появились снимки, на которых брат экс-президента запечатлен рядом с кафе «Грюнвальд» в центре Минска.

Жаныша Бакиева сфотографировал активист белорусской оппозиции Михаил Пашкевич, который предположил, что пребывание бывшего киргизского политика на территории Беларуси не является секретом для местных властей.

«В «Грюнвальд» ходят обедать чиновники из МИДа, неподалеку находится и администрация президента Беларуси», - пояснил он.

Напомним, Жаныш Бакиев находится в международном розыске: в Киргизии его обвиняют в причастности к гибели мятежников, штурмовавших здание правительства во время переворота весной 2010 года (на тот момент Жаныш Бакиев возглавлял Службу государственной охраны).

Сам он утверждал, что отдал приказ стрелять только по тем из нападавших, кто был вооружен.

Также брат бывшего киргизского лидера является фигурантом громкого дела о похищении и убийстве бывшего главы президентской администрации Медета Садыркулова, который погиб в 2009 году.

Кроме того, следователи проверяют причастность Жаныша Бакиева к истории с наркотиками, которые якобы были подброшены в 2006 году руководителю партии «Ата-Мекен» (являвшейся в то время оппозиционной) Омурбеку Текебаеву в аэропорту Манас.

Как сообщалось, один из сотрудников аэропорта признался, что подложил в багаж оппозиционера матрешку с героином по указанию Жаныша Бакиева, занимавшего на тот момент должность замглавы Службы национальной безопасности.

Брат экс-президента покинул Киргизию сразу после государственного переворота, в результате которого Курманбек Бакиев лишился поста и вынужден был бежать в Беларусь.

Власти Киргизии разрешили свергнутому лидеру покинуть страну, однако позднее заявили, что намерены добиваться его выдачи. Минск отказался выдавать его.

Киргизские спецслужбы еще в 2010 году утверждали, что Жаныш Бакиев также находится на территории Беларуси, однако подтверждения этой информации до настоящего времени не было.

Фото: oko.by

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