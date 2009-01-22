Вадим Карасев: Тимошенко может ответить за газовые соглашения только перед электоральным судом

Те, кто имеет весьма отдаленное отношение к газу, зато прямое – к политике, высказались первыми: «регионалка» Анна Герман обвинила премьера в коррупции, «секретариатовец» Андрей Кислинский – в измене национальным интересам… Экс-глава НАК «Нафтогаз», а ныне нардеп от ПР Юрий Бойко продемонстрировал соглашение на пресс-конференции… Президент констатировал, что Украина проиграла однозначно, а единственный, кто выиграл в результате подписания контрактов, – замерзающая Европа, которой подали российский газ… По поводу газовых соглашений завтра собирались созвать заседание СНБО, но внезапно перенесли его на следующую неделю…



Чего ожидать от СНБО в газовых вопросах, учитывая то, что это консультативный орган при главе государства, и вряд ли он вынесет решение, идущее вразрез с его мнением? Какова цель вынесения на люди каких-либо вердиктов СНБО, если отменить или изменить уже подписанные соглашения невозможно и нецелесообразно? И что ждет Тимошенко, если будет решено, что с газом «все очень плохо» - избиение камнями или ничего?



Об этом «Главред» говорил с директором Института глобальных стратегий, политологом Вадимом Карасевым за пятнадцать минут до отмены завтрашнего заседания СНБО.



Вадим Юрьевич, завтра на СНБО собирались рассматривать вопрос о том, что газовые соглашения, подписанные Тимошенко в России, противоречат национальным интересам Украины. Может ли СНБОУ поставить под вопрос или даже отменить эти соглашения?



Для того, чтобы сделать вывод об угрозе национальным интересам от этих газовых соглашений, необходимо 1) хорошая экспертная работа и 2) ход дискуссии. И тогда уже, по результатам экспертной работы и этой дискуссии, непосредственно на заседании СНБО может быть принято решение, которое может быть введено в действие указом Президента. Какой будет эта дискуссия и экспертные оценки говорить пока рано, потому что нужно изучить все цифры в этом контракте…



Сегодня Юрий Бойко продемонстрировал журналистам этот контракт и прокомментировал некоторые его моменты. Бойко, являющийся, безусловно, лицом причастным и заинтересованным, считает, что контракт очень неблагоприятен для Украины…



Ну, он показывал все-таки неофициальные, добытые каким-то образом документы. А нужны официальные контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом», которые «Газпром» вообще-то не собирался обнародовать, ссылаясь на то, что это коммерческий документ. Далее все будет зависеть от того, какой будет экспертиза и дискуссия, и как пройдет голосование СНБО, поскольку решение там принимается коллективно. Формы проведения дискуссии могут быть разными. Говорить однозначно, что уже сейчас можно прогнозировать решение СНБО, что соглашения, подписанные Тимошенко противоречат национальным интересам Украины, было бы рано.



Почему тогда представитель секретариата Андрей Кислинский позволяет себе такие заявления? Он же не эксперт по газу, и наверняка в глаза не видел тех контрактов…



Это политические оценки. Ведь проблема газа комплексна – это проблема техническая, технико-экономическая, коммерческая, коммерческо-энергетическая и, наконец, политическая. Поэтому оценки тут могут быть разными. Может быть мнение Кислинского, мнение секретариата Президента, но СНБО потому и является уникальной консилиумной площадкой, что решение там принимается коллективно по результатам всех экспертных оценок.



Сколько времени может понадобиться экспертам, чтобы сделать соответствующее заключение с выводами для СНБО?



Я думаю, времени у них будет достаточно, тем более, что это будут эксперты на уровне госэкспертизы, которая будет освящена авторитетом СНБО. Тут уже будет учитываться мнение не одного, а всех экспертов, и приниматься решение с учетом политического значения экспертных оценок. Тут мало высказаться по газу, нужно учесть все аспекты проблемы, включая экономический и политический. То есть решение СНБО – это уже высший уровень: не просто политическая реакция на это соглашение, не просто мнение экспертов, пусть и квалифицированных и профессиональных, а обобщающая государственная оценка с позиции национальных интересов…



Было бы неплохо, чтобы сама Юлия Тимошенко присутствовала на заседании СНБО, так как в последнее время она ограничивает свое представительство Турчиновым. Хотелось бы, чтобы она раскрыла свои аргументы и выложила бы все свои резоны, почему она подписала именно то, что она подписала. Не телезрителям или в экпертном кругу, а в кругу государственных чиновников…



Ну, судя по всему, у чиновников и советников Банковой уже есть собственное мнение на этот счет. Может ли встать вопрос о пересмотре этих соглашений, если решение СНБО будет неблагоприятным?



Я сомневаюсь, что это соглашение можно пересмотреть…



Тогда зачем все это затевать?



Но ведь анализ должен быть! Должны же мы выяснить, какие угрозы и риски несет это соглашение стране! Ведь они есть, но не надо пугаться рисков! Риски означают какие-то новые повороты в газовых отношениях с Россией, в газовом балансе Украины… Будут риски для социальной сферы, для промышленных потребителей, для газового рынка в целом…



Ну, и для президентских выборов тоже…



Это тоже есть… Поэтому нужно ко всему этому готовиться, думать, как реагировать… Если это соглашение нельзя пересмотреть, если его нельзя разорвать в одностороннем порядке, нужно как-то готовить страну к новому масштабу цен на энергоресурсы…



Если экспертные оценки и решение СНБО в отношении этих контрактов будут неблагоприятны, может ли Юлия Тимошенко каким-то образом ответить за их подписание? Я имею в виду не просто обвинение в национальной измене, а именно ответственность, вплоть до криминальной… Вон Кислинский уже призвал СБУ и Генпрокуратуру заняться этим вопросом…



Ну, пусть занимаются… Я не питаю больших иллюзий по поводу того, что Генпрокуратура и СБУ кинутся сейчас расследовать этот вопрос, учитывая сложную политическую ситуацию и отсутствие тонуса в работе этих ведомств. Они не хотят вмешиваться в эту политическую мегаигру, боясь попасть в жернова этой политической мельницы обвинений, страстей и конкуренции.



Проблема не в этом. Тимошенко может ответить за эти соглашения только перед электоральным судом, только на выборах – и все! Это тоже неплохо - надо, чтобы народ знал своих героев, знал, кто несет ответственность за те или иные решения и почему они были приняты! Чтобы все знали их подоплеку, подкладку, подтексты! А применить правовые методы можно только через правоохранительные органы, которые в Украине сегодня вроде бы и есть, но в то же время, мягко говоря, их и нет… Они работают на низовом уровне, а высший топовый политический эшелон стараются обходить десятой дорогой…



С другой стороны, представьте себе, если бы СНБО принял решение разорвать соглашение о газе – как это выглядело бы? Как окончательная потеря управляемости в стране, потеря имиджа! Это никому сегодня не надо – ни Ющенко, ни Украине, ни, тем более, Путину, ни Европе, которая получила свой газ и успокоилась! Если сейчас тот же Президент начнет инициировать пересмотр газовых соглашений, то его будут рассматривать как смутьяна, который пытается раскрутить новый виток газовой войны, от которой опять будет страдать какой-нибудь албанский, болгарский или мадьярский потребитель газа… И евронаблюдатели – комиссары «без шлемов», все эти пиебалгсы и другие «латышские стрелки», опять вынуждены будут ехать в Украину… А они не хотят сюда ехать, не хотят ссориться с Россией, тем более по поводу защиты интересов Украины. Поэтому ничего этого не будет, никто на это не пойдет. И все это прекрасно понимают.



А суть рассмотрения этого вопроса на уровне СНБО одна: разобраться, подсчитать риски, какие могут быть последствия для экономики, подготовиться и сделать этот контракт и все, что есть вокруг и внутри него, открытым, публичным и вынести на общественное обсуждение. И пусть избиратель делает выводы и принимает решение на выборах – очередных или внеочередных, президентских или парламентских… В конце концов, если не может быть суда уголовного, есть суд электоральный. Ну, а если и этот суд не срабатывает, есть высший суд – суд истории…