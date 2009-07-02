Что грозит Лозинскому?

Верховная Рада Украины в пятницу намерена решить судьбу народного депутата из Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского, которого следственные органы подозревают в убийстве.

Генпрокуратура отправила в парламент представление о снятии с него неприкосновенности. В регламентном комитете обещают оперативно рассмотреть этот вопрос и передать его на голосование в ВР. Но хватит ли парламенту монолитности для его принятия?



Нардепам уже не впервой решать вопрос о лишении неприкосновенности своих коллег. За последние 19 лет неприкосновенности лишили пятерых народных депутатов Украины. Так, в 1990 году голосами коммунистов в СИЗО отправили Степана Хмару. Позже – в 1994 году – неприкосновенности лишился Ефим Звягильский. В феврале 1999 года по обвинению в причастности к заказным убийствам нардепа Евгения Щербаня и главы НБУ Вадима Гетьмана парламент по представлению Генпрокуратуры лишил депутатской неприкосновенности Павла Лазаренко. Через год неприкосновенность утратили Николай Агафонов и Виктор Жердицкий.



Таким образом, парламент по просьбе Генпрокуратуры всегда принимал решения о лишении неприкосновенности нардепов. Не удалось его принять только по отношению к Юлии Тимошенко и Александру Турчинову. Тогда парламент отказал Генпрокуратуре в связи с несоблюдением процедурных моментов – представление должен подавать глава ГПУ, а тогда соответствующее представление подписал только один из его заместителей.



В этот раз генпрокурор Александр Медведько специально вышел из уже полуторамесячного отпуска и лично подписал соответствующее представление в парламент. Все это дает возможность предположить, что депутаты все же примут решение о лишении Лозинского депутатской неприкосновенности.



Тем более что лидер БЮТ, премьер-министр Юлия Тимошенко лично призывала Лозинского снять с себя депутатские полномочия, а в парламентской фракции ее политической силы уже обещают единодушное «за» по снятию со своего депутата неприкосновенности. Несмотря на то, что двумя неделями ранее один из лидеров БЮТ, первый вице-премьер Турчинов решительно оправдывал Лозинского и по инициативе отдельных бютовцев, в частности Владимира Пилипенко, предлагал наградить депутата за отвагу в якобы задержании вооруженного преступника.



Помешать депутатам сделать это, а значит и передать его следствию, может банальное бегство опального бютовца за рубеж. Сейчас неприкосновенность (а потому и невозможность применения к нему подписки о невыезде) дает возможность это сделать.

Впрочем, подобный поступок даст ответ на многие вопросы, которые следователи пока только формулируют в форме предположений.



«Главред» решил расспросить у «регионалов» и бютовцев, готовы ли они объединить усилия, чтобы лишить Лозинского неприкосновенности.



Александр Ефремов, фракция ПР



Получили ли вы как председатель регламентного комитета ВР представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности нардепа Виктора Лозинского и когда намереваетесь рассмотреть этот вопрос на заседании комитета?

Это представление мы получили только сегодня, и я дал поручение подготовить его к рассмотрению на заседании комитета уже завтра. Если будет возможность, то проведем это представление через комитет завтра, а нет – так отложим до среды. Но из-за публичности этого вопроса мы не станем задерживать его рассмотрение.



Думаете, это представление будет поддержано на заседании комитета?

Представители ПР поддержат внесение этого представления в повестку дня парламента. Думаю, и другие члены комитета проголосуют за то же, если не получат другого политического задания.



Согласится ли ПР разблокировать трибуну для рассмотрения этого вопроса в парламенте?

Мы, конечно же, пойдем на это, если коалиция, и в частности фракция БЮТ, не будет вести свою игру. Как я понял, на завтра они выставляют следующую повестку дня: сначала рассмотрение кадровых вопросов, а уже потом голосование за лишение неприкосновенности Лозинского. То есть теперь с помощью Лозинского стремятся провести свои кадровые вопросы. Если они будут в повестке дня в такой последовательности, то мы на эту игру не поддадимся. Мы согласимся только на то, чтобы вопрос о неприкосновенности Лозинского рассматривался первым в повестке дня, а уже после него – кадровые вопросы.



Ваш прогноз – БЮТ поддержит лишение своего соратника неприкосновенности, и вообще, будет ли принято это решение?

Хочу вас заверить, что ПР проголосует за лишение неприкосновенности. Думаю, ситуация развивается так, что они будут вынуждены проголосовать «за». Но нардеп Владимир Пилипенко от БЮТ вообще заявлял о том, что Лозинского нужно представить к награде...



Может ли это заявление Пилипенко свидетельствовать о том, что БЮТ, грубо говоря, своего «не сдаст»?

Пилипенко не от себя лично об этом заявил, а от фракции. Но они (фракция БЮТ. – Ред.), на мой взгляд, будут вынуждены прислушаться к общественному мнению – и проголосовать за лишение Лозинского депутатской неприкосновенности.





Валерий Писаренко, фракция БЮТ



Согласится ли фракция БЮТ на предложение ПР сначала рассмотреть вопрос о лишении Виктора Лозинского депутатской неприкосновенности, а уже потом приступить к кадровым вопросам?

Если встанет такой выбор, то, думаю, не будет проблемы, за что голосовать сначала. Меня больше пугает то, что ПР может начать свою игру – сначала проголосовать за то, что им важно, а потом заблокировать работу парламента. В любом случае, думаю, завтра состоится голосование по обоим этим вопросам.



Но «регионалы» утверждают, что заблокируют трибуну, если вопрос по Лозинскому не будет рассмотрен сначала.



Я не вижу препятствий для того, чтобы первым на голосование поставить вопрос о лишении Лозинского неприкосновенности. Более того, по этому поводу есть довольно категоричная позиция премьер-министра и, думаю, фракция единогласно ее поддержит.



Поддержит ли БЮТ лишение неприкосновенности своего коллеги по фракции, или все-таки будет отстаивать его награждение, к чему призывал ваш коллега по фракции Владимир Пилипенко, позиция которого часто совпадает с вашей?

Я не слышал такого предложения от своего коллеги, поэтому, к сожалению, не могу ее прокомментировать. ВР должна выполнить свой долг, а именно дать возможность следствию провести соответствующие следственные действия по представленным материалам и передать их в суд. И уже суд будет решать, кому давать медали, а кому – что-то другое.



То есть БЮТ проголосует за лишение Лозинского неприкосновенности?

Думаю, да. У нас еще не было решение фракция, но я, думаю, буду голосовать за лишение неприкосновенности. Учитывая то, что есть заявление самого Лозинского и позиция премьера о не только лишении его неприкосновенности, но и сложении им своего депутатского мандата, то, думаю, завтра фракция в целом это поддержит.



Пока у Лозинского есть неприкосновенность. Нет ли опасности, что он может исчезнуть за рубежом еще до голосования за ее снятие?

Если бы он так поступил, то это было бы худшим развитием событий именно для него. Потому что это сразу спровоцировало бы очень много вопросов о том, что на самом деле происходило в тот день, когда погиб Валерий Олийнык. Ему лучше сотрудничать со следствием, пойти в суд и именно там получить оправдательный приговор.



