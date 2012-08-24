В норвежской тюрьме рассказали об условиях для Брейвика

В норвежской тюрьме «Ила» рассказали об условиях содержания и камере, в которой будет отбывать наказание Андерс Брейвик.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе руководства тюрьмы.

Управляющий тюрьмой «Ила» Кнут Бьяркейд отметил, что тюрьма готова принять Брейвика. Для террориста специально переоборудовали одно крыло здания тюрьмы.

Брейвику выделены три камеры: спальня, комната для физических упражнений и кабинет. Фотографии этих помещений можно посмотрет ЗДЕСЬ.

Вся мебель в камерах Брейвика приварена к полу и сделана так, чтобы он не мог использовать ее в качестве оружия. При этом террорист не имеет доступа в интернет, однако ему предоставлена офлайн-версия «Википедии».

Для тюремного крыла Брейвика сделан отдельный двор, в котором он может дышать свежим воздухом за высокой бетонной стеной и колючей проволокой.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу рядом со зданием правительства в Осло, а затем устроил расстрел в молодежном лагере на острове Утойя, организованном правящей партией.

Сегодня, 24 августа, в суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения. При этом срок может быть увеличен, если по прошествии этого времени заключенного признают опасным для общества.

Отметим, что свой приговор Брейвик встретил улыбкой и нацистским приветствием.

фото: aftenposten.no

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