Организатор секс-вечеринок для Берлускони назвала его отцом своего ребенка

Немецкая актриса боснийского происхождения Сабина Беган, известная как организатор секс-вечеринок для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, забеременела.

В интервью итальянскому изданию Il Fatto Quotodiano Беган рассказала, что отцом ребенка является 75-летний политик, передает «Корреспондент».

На вопрос, почему актриса уверена, что она забеременела именно от Берлускони, она ответила: «Все очень просто. Я была только с ним».

При этом модель отказалась говорить о реакции 75-летнего политика на новость о том, что он станет отцом.

Фотографии Беган на третьем месяце беременности появились в итальянских интернет-изданиях в начале августа 2012 года. Тогда актриса намекала, но не говорила напрямую, что отцом ребенка является Берлускони.

Их роман, по словам Беган, начался в 2008 году, а в мае 2012 года она заявила, что хочет от бывшего премьер-министра детей.

Немецкая актриса в 2008-2009 году была фигурантом дела о вечеринках «бунга-бунга», которые устраивал Берлускони. Бывший премьер-министр до сих пор обвиняется в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток.

Беган родилась в 1974 году. С 1996 года она работает актрисой, снимаясь преимущественно в итальянских сериалах.

У Берлускони, по официальным данным, есть пятеро детей от двух жен: два сына и три дочери. Старшей из них, Марине Берлускони, 10 августа 2012 года исполнилось 46 лет.

Напомним, три года прокуратура Бари расследовала дело о бизнесе элитной проституции, который предположительно контролирует местный бизнесмен Жанпаоло Тарантини.

Подозреваемые, по мнению следствия, занимались подбором молодых девушек для Берлускони и некоторых его бизнес-партнеров в надежде на получение работы, контрактов или каких-либо льгот.

По версии следствия, Тарантини поставлял девушек на вечеринки в резиденции Берлускони. Другая подозреваемая – немецкая актриса Сабина Беган, по прозвищу Королева Би.

Самому Берлускони никаких претензий не предъявлено.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Берлускони будет выдвигать свою кандидатуру на премьерский пост на выборах в 2013 году.

фото:premier.gov.ru

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