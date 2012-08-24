В МЧС губернаторов предупредили о резком ухудшении погоды

{1-} МЧС Украины призывает руководителей областей принять безотлагательные меры в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее письмо главам местных администраций направил глава МЧС Виталий Бут.

По информации украинского Гидрометцентра, в период с 27 по 29 августа на территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Ночью 27 августа в западных, днем в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, а 28-29 августа на всей территории Украины пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, местами с градом и шквалами до 22 м/с.

В отдельных районах Крыма, южных и центральных областях ожидаются осадки с крупным градом и шквалами 25-30 м/с.

В этот период, начиная с западных областей, прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 9-15, днем до 14-19 градусов, в южных и восточных областях – ночью до 15-20, днем до 21-26 градусов.

На реках западных областей предполагается ухудшение гидрологической обстановки и формирование дождевых паводков в пределах русел рек.

На каскаде Днепровских водохранилищ ожидается высота волн 1,5-2,5 метра, Каховском водохранилище – до 3 метров, в акватории Черного и Азовского морей – 2-4 метра.

Министр попросил глав областных государственных администраций принять меры, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации из-за ухудшения погодных условий.

фото: mns.gov.ua

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