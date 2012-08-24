Суд признал: Каспаров не виноват в укусах полицейского

{1-} Хамовнический суд Москвы оправдал оппозиционера Гарри Каспарова, признав его невиновным в нарушении правил проведения митингов и собраний, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Каспаров был задержан 17 августа у здания Хамовнического суда, где выносился приговор участницам группы Pussy Riot.

Полицейские утверждали, что оппозиционер выкрикивал лозунги. За это он был обвинен в по статье «Нарушение установленных правил проведения собраний, митингов, шествий».

Однако суд признал вину Каспарова недоказанной.

Отметим, что при задержании Каспаров укусил сотрудника полиции за руку и некоторые СМИ предполагали, что против него могут завести уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Оппозиционер заявил, что не кусал полицейского, и обещал подать против иски за незаконное задержание, избиение и клевету.

Судя по всему, уголовное дело против Каспарова возбуждено так и не было.

Напомним, что в течение дня 17 августа полиция задержала у здания Хамовнического суда более 50 человек. Большинство из них были вскоре отпущены.

Как сообщал «Главред», участниц Pussy Riot суд приговорил к двум годам лишения свободы за хулиганство по мотивам религиозной ненависти.

Девушек судили за панк-мобелен в храме Христа Спасителя, во время которого они исполнили песню со словами «Богородица, Путина прогони».

Фото uh.ru

Новости по теме:

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

Как FEMEN спиливали крест в Киеве: опубликованы фото и видео

Каспарову шьют дело на 5 лет, чтоб не кусался

В Киеве люди в масках Pussy Riot окружили посольство России