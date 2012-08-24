Суд признал: Каспаров не виноват в укусах полицейского

{1-} Хамовнический суд Москвы оправдал оппозиционера Гарри Каспарова, признав его невиновным в нарушении правил проведения митингов и собраний, передает РИА «Новости».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Каспаров был задержан 17 августа у здания Хамовнического суда, где выносился приговор участницам группы Pussy Riot.
Полицейские утверждали, что оппозиционер выкрикивал лозунги. За это он был обвинен в по статье «Нарушение установленных правил проведения собраний, митингов, шествий».
Однако суд признал вину Каспарова недоказанной.
Отметим, что при задержании Каспаров укусил сотрудника полиции за руку и некоторые СМИ предполагали, что против него могут завести уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Оппозиционер заявил, что не кусал полицейского, и обещал подать против иски за незаконное задержание, избиение и клевету.
Судя по всему, уголовное дело против Каспарова возбуждено так и не было.
Напомним, что в течение дня 17 августа полиция задержала у здания Хамовнического суда более 50 человек. Большинство из них были вскоре отпущены.
Как сообщал «Главред», участниц Pussy Riot суд приговорил к двум годам лишения свободы за хулиганство по мотивам религиозной ненависти.
Девушек судили за панк-мобелен в храме Христа Спасителя, во время которого они исполнили песню со словами «Богородица, Путина прогони».
Фото uh.ru
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