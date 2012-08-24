Брейвик назвал приговор незаконным, но апелляции подавать не будет

24 августа 2012, 20:30

Андерс Брейвик назвал свой приговор нелегитимным, однако обжаловать его он не собирается, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал  «Главред» ранее, сегодня, 24 августа, суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы за терроризм: взрыв в правительственном квартале Осло и расстрел в молодежном лагере правящей партии. В результате терактов погибли 77 человек.

Суд признал Брейвика вменяемым.

 

Сам террорист собирался выступить с заранее заготовленной речью, однако судья прервала его и спросила, намерен ли он обжаловать приговор.

«Я не могу принять приговор. Приговор, по моему мнению, нелегитимный. В то же время я не собираюсь его обжаловать, это значило бы признать суд законным», - сказал Брейвик.

 

«Я не признаю (легитимность) суда, поскольку он получил мандат от политических партий, которые поддерживают идею мультикультурализма», - добавил «стрелок».

Ранее адвокат Брейвика Гейр Липпестад заявил, что защита не будет обжаловать решение суда о вменяемости Брейвика.

«Он сказал нам, что не собирается обжаловать приговор. Это то, чего он хотел, и к чему стремился все это время», - сообщил Липпестад журналистам.

Брейвик будет содержаться в тюрьме Ила, где он провел больше года с момента задержания.

Обжаловать приговор могла сторона обвинения, однако после оглашения вердикта прокуроры, настаивавшие на признании Брейвика невменяемым, отказались подавать апелляцию.

В свою очередь, родственники жертв Брейвика выразили удовлетворение приговором и предложили поставить точку в «деле Брейвика».

фото: aftenposten.no

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