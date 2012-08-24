Брейвик назвал приговор незаконным, но апелляции подавать не будет

Андерс Брейвик назвал свой приговор нелегитимным, однако обжаловать его он не собирается, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 24 августа, суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы за терроризм: взрыв в правительственном квартале Осло и расстрел в молодежном лагере правящей партии. В результате терактов погибли 77 человек.

Суд признал Брейвика вменяемым.

Сам террорист собирался выступить с заранее заготовленной речью, однако судья прервала его и спросила, намерен ли он обжаловать приговор.

«Я не могу принять приговор. Приговор, по моему мнению, нелегитимный. В то же время я не собираюсь его обжаловать, это значило бы признать суд законным», - сказал Брейвик.

«Я не признаю (легитимность) суда, поскольку он получил мандат от политических партий, которые поддерживают идею мультикультурализма», - добавил «стрелок».

Ранее адвокат Брейвика Гейр Липпестад заявил, что защита не будет обжаловать решение суда о вменяемости Брейвика.

«Он сказал нам, что не собирается обжаловать приговор. Это то, чего он хотел, и к чему стремился все это время», - сообщил Липпестад журналистам.

Брейвик будет содержаться в тюрьме Ила, где он провел больше года с момента задержания.

Обжаловать приговор могла сторона обвинения, однако после оглашения вердикта прокуроры, настаивавшие на признании Брейвика невменяемым, отказались подавать апелляцию.

В свою очередь, родственники жертв Брейвика выразили удовлетворение приговором и предложили поставить точку в «деле Брейвика».

фото: aftenposten.no

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