Германия призналась в помощи силовикам Беларуси

{1-} Власти Германии признали, что в период с 2008 по 2010 год немецкие полицейские инструкторы тренировали сотрудников служб безопасности Беларуси.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщили в немецком МВД, правительство Германии при этом полагало, что правительство Беларуси сохраняло приверженность демократии.

Сотрудничество было свернуто после президентских выборов 2010 года, победителем которых был назван Александр Лукашенко.

Этот комментарий правительство Германии обнародовало после заявлений СМИ, в которых полицию обвиняли в инструктаже белорусских силовиков вплоть до конца 2011 года.

Как известно, белорусскими правоохранительными органами неоднократно проводились жесткие разгоны митингов оппозиции в Минске, а выборы 2010 года подвергались резкой критике на Западе.

фото: charter97.org

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