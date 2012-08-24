Во Львове после покушения умер криминальный авторитет Вова Морда - СМИ

В больнице Львова из-за полученных ранений умер криминальный авторитет Владимир «Морда», джип которого расстреляли сегодня, 24 августа, в центре города.

Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщает УНН.

Как известно, водитель криминального авторитета умер на месте происшествия, а сам он был доставлен в больницу.

По данным милиции, киллеров было двое. В настоящий момент о них практически ничего не известно.

В настоящий момент движение по улице Князя Романа, на которой произошло убийство, перекрыто. Милиция ищет синий «Дэу Ланос», объявлен перехват автомобиля, известен его номерной знак.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 августа в центре Львова на улице Князя Романа был расстрелян внедорожник Volvo, в котором находились три человека. Позже стало известно, что одним из них был львовский авторитет Вова Морда.

В милиции сообщили, что данное покушение на авторитета было вторым - в результате первого Морда был ранен в руку и плечо.

Фото: zaxid.net

Новости по теме:

Расстрел джипа во Львове был покушеним на авторитета Вову Морду - СМИ

В центре Львова расстреляли джип: есть убитые и раненные

В Донецке убийцам 5 сотрудников банка начали зачитывать обвинение

В Виннице неизвестный устроил стрельбу по троллейбусам