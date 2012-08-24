Литвин рассказал о национальной идее для Украины

{1-} Национальной идеей для Украины должно стать сохранение украинского народа.

Такое мнение выразил глава Верховной Рады Владимир Литвин, передает пресс-служба парламента.

«Сегодня актуальна постановка тезиса как национальной идеи: сохранение украинского народа в широком значении этого слова и создание условий для того, чтобы каждый человек мог реализовать видение своего места в общественной жизни, что является залогом благосостояния всех», – подчеркнул Литвин.

«Благосостояние каждого является непременным условием благосостояния всех, благосостояния страны», – отметил он.

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Также Литвин призвал понять «очевидную истину» – «в мире развитие страны и государства определяет личный интерес человека».

«Нужно объединить личный интерес человека с общегосударственными интересами, тогда будет результат», – заверил председатель Рады.

Заявления Владимира Литвина прозвучали на торжествах по случаю 21-й годовщины Независимости в Емильчинском и Червоноармейском районах Житомирской области.

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