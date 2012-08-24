Владелец билбордов «Бабушка с котом» оштрафован

{1-} Разрешение на размещение внешней рекламы, выданное владельцу билбордов «Бабушка с котом» Виталию Куприю, отменено.

Таково решение исполкома Днепродзержинского городского совета по представлению депутата от Партии регионов Галины Куропятниковой, передает Радио «Свобода».

По словам владельца, Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей наложила штраф в размере 1700 гривен «за отсутствие информации о стоимости услуг при размещении постеров Всеукраинского Объединения «Свобода» с надписями: «Не хочеш жити по понятіям?», «Набридло знущання влади?», «Готовий боротись за місто і Україну?».

По словам Куприя, оба решения он намерен обжаловать в суде.

«Штраф в 1700 гривен за то, что ты бесплатно (то есть без стоимости) размещаешь на своих рекламных конструкциях критику власти, является вообще абсурдным. То есть, по мнению органа по защите прав потребителей, за антирекламу власти нужно обязательно взимать средства? Я уверен, что обжалую решение власти и докажу свою правоту в суде», - заявил он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Украине разразился скандал вокруг билборда на въезде в Днепродзержинск. На рекламном плакате изображена бабушка, которая «переписала свой дом на кота», потому что внук «проголосовал» за Партию регионов.

фото: dndz.com.ua

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