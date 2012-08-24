ЦИК отменила регистрацию представителя партии УДАР

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию уполномоченного лица политической партии УДАР в одномандатном избирательном округе № 103 Павла Телюка.

Решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, 24 августа, передает НБН.

«В ЦИК пришло заявление уполномоченного лица политической партии УДАР в одномандатном избирательном округе № 103 Телюка Павла о сложении своих полномочий», – сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Избирательный округ № 103 находится в Кировоградской области.

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