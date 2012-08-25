Янукович встретится с Путиным в Сочи

{1-}Президент Виктор Янукович сегодня, 25 августа, посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию.

В Сочи глава государства встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента.

Как пишут российские СМИ, одной из главных тем, которая практически всегда затрагивается в ходе встреч руководства двух государств, является газовый вопрос.

Не исключено также, что на встрече будет рассмотрен вопрос о подключении Украины к многосторонним интеграционным объединениям - Таможенному союзу, Единому экономическому пространству, формируемому Евразийскому союзу.

Как сообщалось ранее, уже более двух лет Киев поднимает вопрос пересмотра газовых соглашений, заключенных в 2009 году. Однако Россия неоднократно заявляла, что не видит оснований для пересмотра договоренностей.

По итогам предыдущей встречи Виктора Януковича и Владимира Путина, прошедшей в Ялте в июле, премьер Украины Николай Азаров заявил об определенном прогрессе в газовом споре Киева и Москвы по итогам встречи президентов двух стран.

фото: president.gov.ua

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