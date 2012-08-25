Во Франции разбился легкий самолет: погибли четыре человека

{1-}Во Франции в результате катастрофы легкого самолета погибли четыре швейцарские туристы, сообщили представители местных властей, пишет Интерфакс-Украина.

По их данным, катастрофа произошла в ночь на субботу. Самолет РС-12 следовал из бельгийского города Антверпена в Швейцарию.

На земле в результате катастрофы никто не пострадал. Самолет разбился в полукилометре от населенного пункта.

Напомним, 22 августа, по меньшей мере четыре человека, в том числе двое граждан Германии, погибли в результате авиакатастрофы самолета с туристами на борту на взлетно-посадочной полосе в кенийском заповеднике Масаи-Мара.

Жертвами крушения стали также двое пилотов.

фото: tert.am

Новости по теме:

В Кении разбился самолет с туристами



Самолет с главой МВД Филиппин рухнул в море



В России самолет рухнул на детский сад: есть погибшие

