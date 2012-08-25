Януковичу и Тимошенко не нужна демократия в Украине - Ющенко

{1-}Президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не заинтересованы в демократии и реформах в Украине.



Об этом третий Президент Украины Виктор Ющенко написал в своей статье для The Wall Street Journal, сообщает Радио «Свобода».

По его словам, Украина, как и раньше, заинтересована в тесном сотрудничестве с Евросоюзом – несмотря на политическую атмосферу в стране.

«Евросоюз все больше рассматривает свои отношения с Украиной сквозь призму конфликта между Президентом Януковичем и бывшим премьером Тимошенко. Не удивительно, что лидеры ЕС считают дело против Юлии Тимошенко политически мотивированным – учитывая то, как проходил процесс. Однако они ошибаются, если считают, что это дело не имело под собой основания, и что ей не за что отвечать», - пишет Ющенко.

«Брюссель также не понимает, что и Янукович, и Тимошенко – «из одной ткани»: ни один из них не имеет искреннего интереса к развитию демократии и реформ», – подчеркивает Ющенко.

По его мнению, ошибка Евросоюза заключается в том, что он «игнорирует более широкую картину».

«Для 46 миллионов украинцев выгоды от партнерства с Евросоюзом значительно важнее, нежели конфликт между этими двумя людьми», – сказал Ющенко.

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