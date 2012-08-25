Западные СМИ: празднование Дня независимости - противостояние двух политиков

{1-}Зарубежные СМИ день 21-ой годовщины независимости Украины назвали заочным противостоянием двух сильных политиков — заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко и Президента Виктора Януковича, пишет Дело со ссылкой на Reuters.

По данным издания, "мертвыми" являются важные соглашения об ассоциации и свободной торговой зоне между Украиной и ЕС. Также СМИ напоминает, что семилетний срок, к которому приговорена Тимошенко, западные лидеры расценили как "политическое преследование".

В День Независимости Янукович дал понять, что не уступит ЕС ценой этой самой независимости

"Дело Тимошенко будет главной проблемой на парламентский выборах 2012 года, когда президентская Партия регионов столкнется с серьезным вызовом от объединенной оппозиции", – отмечает издание.

На сайте Euronews говорится, что 24 августа, в День Независимости, оппозиция вышла протестовать против заключения Тимошенко. "Сторонники Януковича также заполнили улицы Киева", — пишет издание.

Euronews цитирует также слова рядовых граждан, которые, глядя в будущее, говорят, что страна сталкивается с "разными угрозами", например, такими, как потеря государственного языка, газотранспортной системы.

The Assosiated Press цитирует призыв заключенной Тимошенко бороться против правящей Партии Регионов на грядущих парламентских выборах как против "абсолютного зла".

В День Независимости в американском издании Виктора Ющенко, в которой теперь уже кандидат в депутаты высказывается об отношениях Украины и ЕС.

По словам Ющенко, его видение этих отношений подорвано — ЕС взял паузу в переговорах. "Действующее украинское правительство должно взять на себя часть вины, но я боюсь, что ЕС совершает серьезный просчет в своей внешней политике", — пишет экс-президент.

По мнению Ющенко, ошибка ЕС в том, что он не видит 42 миллионов украинцев, а замечает "конфликт двух индивидуумов". Так Виктор Ющенко говорит о конфликте Януковича и Тимошенко.

"Сегодня 21-ая годовщина независимости Украины. Но демократия и верховенство закона еще не достигли своего совершеннолетия. Они остаются хрупкими. Завоевания Оранжевой революции все еще могут быть отменены. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы все европейцы, которые хотят видеть Украину независимой, процветающей и демократической страной, сделают правильный выбор", — пишет Ющенко.

nbnews.com.ua,

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