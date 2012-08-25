Лина Костенко: языковой закон – закон гамадрилов, подписанный Президентом

{1-}Украинская писательница и поэтесса Лина Костенко в своей статье «Ночь государственности» в газете «День» заявила, что закон об основах языковой политике, подписанный Президентом Украины, войдет в историю как позорное продолжение имперских традиций по уничтожению украинского языка.

«Каждый раз ко Дню Независимости власть делает какой-то подарок. То авиашоу на Скниловском аэродроме, то Ново-Богдановский фейерверки, то аварии на шахте им. Засядько. В этом году подарила закон «Об основах государственной языковой политики». Провела его так виртуозно, таким шулерским образом, разведя оппозицию «как котят», аж сама залюбовалась: «Оцените красоту игры», – пишет Лина Костенко.

«Что же, оценили. Высокий имперский бал. Этот закон войдет в историю как позорная триада – Валуевский циркуляр, Эмский указ и закон гамадрилов, подписанный президентом. Кстати, именно в эти дни следующего года – 150-летний юбилей Валуевского циркуляра», – отметила поэтесса.

По мнению автора, закон Колесниченко-Кивалова (народные депутаты от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, авторы законопроекта о языковой политике – ред.) вполне укладывается в имперские традиции, направленные на уничтожение украинского языка.

Напомним, 8 августа, Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об основах государственной языковой политики».

Также глава государства поручил Кабинету министров образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства о порядке использования языков в Украине.

фото: pravdatoday.info

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