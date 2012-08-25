В Индии успешно запустили баллистическую ракету

В Индии в штате Орисса успешно провели испытание баллистической ракеты "Притхви II", способной нести ядерный заряд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на индийскую газету "Таймс оф Индиа".

"Все необходимые параметры во время испытания ракеты "земля-земля" были соблюдены, заранее установленная цель в Бенгальском заливе была с точностью поражена. Пуск был осуществлен в рамках учений", - цитирует издание слова высокопоставленного представителя Агентства оборонных исследований и развития Индии.

"Притхви II" - ракета малой дальности длиной девять метров с двигателем на жидком топливе. Она может доставлять заряд весом 500 кг на расстояние до 350 км.

Напомним, 29 июля, в Индии прошли успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос».

Ракета была создана усилиями совместного индийско-российского предприятия, сообщил представитель СП BrahMos Aerospace Правин Патхак.

По его словам, «целью испытания была проверка работы ряда новых систем, установленных на ракете».

фото: DRDO / tarmak007.blogspot.com

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