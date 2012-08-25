Турчинов за год хоть и заработал более миллиона, но остался без машины и жилья

{1-}Первый заместитель лидера партии «Батьківщина», кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции (№4 в списке «Батькивщины») Александр Турчинов не имеет недвижимого имущества, хотя в прошлом году и заработал более 1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные его декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованной на сайте ЦИК, пишет УНИАН.

В частности, сумма совокупного дохода Турчинова в прошлом году составила 1 млн 79 тыс. 658 грн. Из них 144 тыс. грн составила заработная плата, а 935 тыс. 658 грн - дивиденды и проценты.

В то же время, Турчинов не имеет в своей собственности ни земельного участка, ни жилого или садового дома, ни квартиры, ни гаража, ни другого недвижимого имущества.

Также у него нет каких-либо транспортных средств.

Вместе с тем, на банковских счетах Турчинова числится 1 млн 232 тыс. 235 грн. В то же время, его семья (жена и сын), которая указана в декларации, владеет двумя квартирами - 91,7 кв. м и 381,8 кв. м, а также двумя другими объектами недвижимого имущества - 18,1 и 19,7 кв. м, однако транспортных средств также не имеет.

Совокупный доход семьи Турчинова в прошлом году составил 82 тыс. 312 грн, из которых 50 тыс. 60 грн - заработная плата, а 32 тыс. 252 грн - дивиденды и проценты. На банковских счетах есть 530 тыс. 942 грн, а размер взносов в уставный капитал общества составляет 3 млн 200 тыс. грн.

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