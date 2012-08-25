Количество беженцев в Сирии превысило 200 тысяч

Более 200 тысяч сирийцев убежало во время гражданской войны в соседние страны, сообщает ООН. Количество тех, кто, опасаясь за собственные жизни, покидает Сирию постоянно растет. Больше всего сирийских беженцев принимает Турция - почти треть от общего количества, сообщает канал 24.

Десятки тысяч сирийцев бежали также в Ливан, Иорданию и Ирак.

По данным ООН, еще около полутора миллиона человек переехали из опасных районов страны в более спокойные.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным ООН, в Сирии погибло около 9 тыс. человек. Это, в основном, мирные жители – старики, женщины и дети.

Видео: 24tv.ua

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