У сына Азарова нет имущества - декларация

Сын премьер-министра Николая Азарова - Алексей, который баллотируется в Верховную Раду в округе №47 Донецкой области, в прошлом году заработал 592 тыс. 255 грн. Об этом свидетельствуют данные его декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, сообщает УНИАН.

В частности, из всей суммы совокупного дохода 15 тыс. 552 грн составляет заработная плата, а 576 тыс. 703 грн - дивиденды и проценты. В то же время Азаров за рубежом, в Австрии, заработал почти миллион гривень.

В частности, согласно декларации, он заработал 96 тыс. евро, что составляет 942 тыс. 586 грн.

В собственности Азарова есть два земельных участка площадью 1000 и 8600 кв м. У него нет жилого и садового дома, но есть квартира площадью 104,08 кв м.

Кроме того, Азаров владеет гаражом площадью 43,3 квадратных метра и автомобилем Mercedes Benz S 500 с объемом двигателя 4663 куб см (2011 года выпуску), который он приобрел в прошлом году за 1 млн 298 тыс. грн.

На счетах у него 11 млн 565 тыс. 323 грн, из которых за рубежом - 2 млн 356 тыс. 464 грн. При этом из них в 2011 году было вложено 576 тыс. 703 грн. Кроме того, Азаров имеет 224 тыс. 569 грн взносов в уставный капитал предприятия.

В то же время, семья Азарова (жена и трое детей) вообще не имеют совокупного дохода за 2011 год. Более того, его семья вообще не владеет недвижимым и движимым имуществом.

Фото: podrobnosti.ua

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