В США свидетельство о рождении Обамы печатают на кружках и значках

{1-}В США предвыборный штаб Барака Обамы продолжает отбиваться от обвинений со стороны республиканцев в том, что действующий президент родился не на территории Соединенных Штатов. В пятницу в социальной сети "Фейсбук" на странице Обамы его сторонникам было предложено купить обычную на вид кружку для чая или кофе. Но на одной из ее сторон было нанесена копия свидетельства о рождении Обамы, а на другой – его портрет с надписью "Сделано в США", пишут Вести.ру.

"Сегодня хороший день, чтобы купить эту одну из сделанных в США кружек со свидетельством о рождении президента", – гласит другая надпись.

"Нет способа заставить полностью исчезнуть слухи насчет свидетельства о рождении президента. Так что мы можем над этим и посмеяться", – поясняет сайт предвыборного штаба Обамы, где этот предмет можно заказать. Стоимость такого доказательства составляет 22 доллара. Помимо этого в продажу поступили аналогичные наклейки и значки по 5 долларов за штуку, но весь документ на них не уместился, а только его главная часть с указанием места и даты рождения Обамы.

СПРАВКА. Согласно официальной информации, Барак Обама (полное имя Барак Хусейн Обама) родился 4 августа 1961 года в Гонолулу, административном центре штата Гавайи. Его отец — кениец, мать — белая американка, родители разошлись в 1963 году. В 1976-1980 гг. будущий президент жил в Индонезии, а затем вернулся на Гавайи, где окончил школу. Однако из стана противников Обамы регулярно слышится мнение о том, что родился он на самом деле не на территории США, а, следовательно, по закону не может занимать пост президента. Среди наиболее ярых сторонников этой версии — известный миллиардер Дональд Трамп. Пресс-службе Белого дома недавно даже пришлось разослать журналистам копии свидетельства о рождении действующего руководителя страны. Но критики и его сразу окрестили подделкой.

фото: oshuapundit.blogspot.com

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