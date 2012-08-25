Янукович хочет изменить характер отношений с Россией в газовой сфере

{1-}Президент Виктор Янукович рассчитывает, что Россия и Украина изменят характер отношений в газовой сфере.

Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в сочинской резиденции главы российского государства, пишет Интерфакс-Украина.

"Может быть, останется немного времени поговорить и о газе. Мы считаем, что эта тема никогда не уйдет из наших отношений, и она всегда будет чувствительной. Мы бы хотели немного позиции изменить в отношениях с Россией", - сказал он.

Напомним, сегодня, 25 августа, Президент Виктор Янукович находится с рабочим визитом в Российской Федерации.

фото: president.gov.ua

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