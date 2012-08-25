Путин неформально предложил Януковичу расширять сотрудничество

{1-} На встрече с Президента Украины Виктором Януковичем российский лидер Владимир Путин предложил расширить сотрудничество двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 25 августа, состоялась встреча президентов России и Украины в российском городе Сочи.

В ходе встречи, среди прочих, обсуждались изменения в режиме торговли в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе встречи Янукович отметил, что для Украины «особенно чувствительными» являются высокотехнологичные товары, и выразил пожелание поговорить о том, по каким группам товаров высокотехнологичной отрасли будет изменен режим торговли в связи со вступлением России в ВТО.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы этот процесс был как можно эффективнее: чтобы мы понимали, по каким группам товаров режим торговли будет изменен», - подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, Путин отметил, что Россия является основным рынком сбыта украинских товаров и напомнил о высокой кооперации двух стран в области высоких технологий.

Среди прочих российским президентом были названы атомная энергетика, космическая отрасль, авиационная сфера, двигателестроение.

«Мы сотрудничаем давно, продуктивно, и новые инструменты дают нам возможность расширять взаимодействие, найти сегодня возможность в неформальной обстановке поговорить по этому вопросу», - отметил Путин, открывая встречу.

Как сообщал «Главред», на встрече Виктор Янукович заявил, что рассчитывает на изменение характера отношений Украины и России в газовой сфере.

«Может быть, останется немного времени поговорить и о газе. Мы считаем, что эта тема никогда не уйдет из наших отношений, и она всегда будет чувствительной. Мы бы хотели немного позиции изменить в отношениях с Россией», - сказал он.

фото: president.gov.ua

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