Янукович заявил Путину о желании войти в Шанхайскую организацию

{1-} Президент Украины Виктор Янукович на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о заинтересованности в экспорте украинской высокотехнологичной продукции в страны Азии.

Чтобы упростить экспорт, украинский лидер заявил о желании страны стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, передает «Интерфакс».

«Высокотехнологичная отрасль, продукция является для нас такими точками роста в экономике, и мы заинтересованы с вами объединять здесь усилия, чтобы мы с вами могли работать на рынках третьих стран, прежде всего, СНГ и других стран», - заявил украинский лидер.

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Янукович также отметил, что Россия «адаптирована» и входит в различные международные структуры, образованные странами азиатского региона.

«Мы бы хотели, например, чтобы вы выступили одним из наших партнеров в такой организации, как ШОС, мы хотели бы стать наблюдателями в этой организации для того, чтобы иметь возможность принимать участие в тех интеграционных процессах, которые происходят в организации», - подчеркнул Янукович.

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В свою очередь Путин напомнил, что Россия вскоре будет принимать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и пообещал самым подробным образом проинформировать Украину об этом событии.

«Вообще мне кажется, что если бы мы нашли форму наблюдения со стороны Украины за этим очень важным форумом, это было бы полезно как для российской, так и для украинской экономик», - отметил Путин.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на встрече в сочинской резиденции Президента России, Путин и Янукович обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в сфере высокотехнологичных товаров.

Кроме того, Виктор Янукович затронул тему изменения двусторонних отношений в газовой сфере.

фото: president.gov.ua

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