Взрыв на крупнейшем нефтезаводе Венесуэлы: погибли 19 человек, жители в панике

Число жертв взрыва на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы возросло до 19 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 48 раненых.
Катастрофа, которая произошла в городе Амуай, нанесла существенный ущерб жилым домам в населенном пункте, передает РБК.
По заявлению властей, угрозы повторного взрыва нет. Причины произошедшего выясняются.
Техногенная катастрофа произошла на одном из трех заводов, которые относятся к центру переработки нефти Парагуана, крупнейшему в стране.
Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: ФОТО и ВИДЕО
Погасить пожар в первые часы после аварии не удалось. К настоящему времени угрозы распространения огня за пределы предприятия нет
Губернатор штата Лара, где находится Амуай, Стелла Луго в прямом эфире национального телевидения признала, что жители города «находятся в панике».
Вместе с тем, их безопасность находилась под угрозой только в момент взрыва и к настоящему времени опасность устранена, - заверила она.
Фото: El Universal
Новости по теме:
Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: пламя было видно за десятки километров
В США горит нефтеперерабатывающий завод, столпы дыма видны за километры (ФОТО)
В сирийском Хомсе на нефтепроводе начался гигантский пожар (ВИДЕО)
В Венесуэле на крупнейшем нефтезаводе произошел взрыв: есть погибшие и раненые