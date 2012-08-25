Взрыв на крупнейшем нефтезаводе Венесуэлы: погибли 19 человек, жители в панике

Число жертв взрыва на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы возросло до 19 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 48 раненых.

Катастрофа, которая произошла в городе Амуай, нанесла существенный ущерб жилым домам в населенном пункте, передает РБК.

По заявлению властей, угрозы повторного взрыва нет. Причины произошедшего выясняются.

Техногенная катастрофа произошла на одном из трех заводов, которые относятся к центру переработки нефти Парагуана, крупнейшему в стране.

Взрыв на крупнейшем НПЗ Венесуэлы: ФОТО и ВИДЕО

Погасить пожар в первые часы после аварии не удалось. К настоящему времени угрозы распространения огня за пределы предприятия нет

Губернатор штата Лара, где находится Амуай, Стелла Луго в прямом эфире национального телевидения признала, что жители города «находятся в панике».

Вместе с тем, их безопасность находилась под угрозой только в момент взрыва и к настоящему времени опасность устранена, - заверила она.

Фото: El Universal

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