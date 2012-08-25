Азаров: через 10 лет Украина изменится до неузнаваемости

{1-} В Украине есть все необходимые ресурсы, чтобы за 10-15 лет стать богатой и развитой страной при условии стабильного развития.

Об этом заявил премьер Николай Азаров на торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Луганске, сообщает пресс-служба правительства.

«Украина нуждается в стабильном развитии. 10 - 15 лет – и мы Украину не узнаем. У нас хватит сил и возможностей, у нас есть все ресурсы и возможности, чтобы стать богатой и развитой страной», - подчеркнул премьер.

По словам Азарова, за 10 лет с 1991 по 200 год промышленность Украины упала на 70%. Только последние два года украинская экономика стабильно растет.

«Если каждые два года менять курс и шарахаться из стороны в сторону, мы никогда не выберемся из выбоин, по которым нам сейчас приходится ездить», - отметил он.

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