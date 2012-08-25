Азаров: через 10 лет Украина изменится до неузнаваемости

{1-} В Украине есть все необходимые ресурсы, чтобы за 10-15 лет стать богатой и развитой страной при условии стабильного развития.
Об этом заявил премьер Николай Азаров на торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Луганске, сообщает пресс-служба правительства.
«Украина нуждается в стабильном развитии. 10 - 15 лет – и мы Украину не узнаем. У нас хватит сил и возможностей, у нас есть все ресурсы и возможности, чтобы стать богатой и развитой страной», - подчеркнул премьер.
По словам Азарова, за 10 лет с 1991 по 200 год промышленность Украины упала на 70%. Только последние два года украинская экономика стабильно растет.
«Если каждые два года менять курс и шарахаться из стороны в сторону, мы никогда не выберемся из выбоин, по которым нам сейчас приходится ездить», - отметил он.
Новости по теме:
Янукович хочет изменить характер отношений с Россией в газовой сфере
Самые интересные декларации о доходах украинских политиков
Путин неформально предложил Януковичу расширять сотрудничество
Янукович заявил Путину о желании войти в Шанхайскую организацию